На Западе подсчитали ежемесячные потери беспилотников ВСУ

WP: Российская армия ежемесячно уничтожает от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях ежемесячно теряют от тысячи до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что в Киеве потери беспилотников оценивают в одну тысячу ежемесячно, однако согласно другим подсчетам, Российская армия за этот период уничтожает около 10 тысяч БПЛА.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил изданию, что Киев постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в 2023 году вложило в производство беспилотников 40 миллиардов гривен, а с государством заключили контракт 40 компаний, производящих БПЛА.