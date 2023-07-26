Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 26 июля 2023Бывший СССР

На Западе подсчитали ежемесячные потери беспилотников ВСУ

WP: Российская армия ежемесячно уничтожает от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях ежемесячно теряют от тысячи до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что в Киеве потери беспилотников оценивают в одну тысячу ежемесячно, однако согласно другим подсчетам, Российская армия за этот период уничтожает около 10 тысяч БПЛА.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил изданию, что Киев постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в 2023 году вложило в производство беспилотников 40 миллиардов гривен, а с государством заключили контракт 40 компаний, производящих БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В России установили лимит бесплатных переводов самому себе

    Названы самые популярные китайские автомобили с пробегом в России

    Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

    Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний

    Береговая охрана США потребовала разрешить ей досмотр судов в Тихом океане

    Названа дата рассмотрения Совфедом закона об изменении призывного возраста

    Назван способ ускорить строительство домов в России

    Россия объявила в розыск украинских активиста и телеведущую

    Реакцию основателя Group-IB Ильи Сачкова на приговор показали на видео

    На Западе подсчитали ежемесячные потери беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости