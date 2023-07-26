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11:49, 26 июля 2023Бывший СССР

Премьер Украины рассказал о вложениях правительства в производство БПЛА

Премьер Украины Шмыгаль: Киев вложил в производство БПЛА более миллиарда долларов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / AP

Правительство Украины вложило в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) более миллиарда долларов. Об этом рассказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Со своей стороны правительство выделило 40 млрд гривен (почти 1,1 миллиард долларов — прим. «Ленты.ру») в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников», — написал Шмыгаль.

Он сообщил, что власти страны устранили таможенные барьеры для ввоза запчастей для беспилотников, подняли долю прибыли их производителей до 25 процентов, а также приняли решение, которое «способствует массовому производству боеприпасов для дронов».

По словам премьер-министра, производство беспилотников на Украине выросло в десятки раз, и с государством заключили контракт более 40 компаний, производящих БПЛА.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о закупке тысяч беспилотников украинского производства. По информации военного ведомства, на вооружение украинской армии приняты 28 дронов отечественного производства различных типов.

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    Алевтина Запольская
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