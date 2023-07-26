Россиянин написал на мать заявление за отказ пускать его на СВО

Mash: в Ярославской области мужчина написал на мать заявление за отказ пускать его на СВО

В Ярославской области 35-летний мужчина написал на мать заявление в полицию, так как та отказывалась пускать его на СВО. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, россиянин работает штукатурщиком и живет с матерью. Он не служил в армии, так как у него были проблемы с сердцем. Мужчина захотел отправиться в зону боевых действий, когда его сосед ушел на СВО добровольцем.

Когда россиянин решил поехать в военкомат и заключить контракт, он не нашел паспорта. Выяснилось, что документ спрятала его мать — она уверена, что если ее сын не подошел по состоянию здоровья на срочную службу, то ему не нужно ехать в зону боевых действий. Мужчина написал на мать заявление после того, как ему не удалось с ней договориться и забрать паспорт.

Ранее депутат Максим Иванов рассказывал, что с начала СВО появились случаи, когда российские мужчины уезжали в зону боевых действий втайне от своих жен и матерей. По словам парламентария, к нему практически каждую неделю обращаются женщины «с опухшими от слез глазами» и просят помочь в поисках мужей и сыновей.