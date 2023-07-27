Путин заявил об активизации боев на запорожском направлении

Путин заявил об активизации ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались, но успеха они не добились. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам на полях саммита «Россия — Африка». Видео с ответами на вопросы опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Он уточнил, что основные боестолкновения фиксировались на направлении главного удара — запорожском. Украинским войскам противостоят 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и 71-й полк 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. «Все попытки так называемого контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что ВСУ понесли большие потери как среди личного состава, так и в технике. По его поручению всем отличившимся военнослужащим прямо в зоне боевых действий вручат государственные награды.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряли 39 единиц бронетехники. В частности, российские военнослужащие уничтожили 26 танков. 60 процентов техники противника было уничтожено в ходе боев, а 40 процентов — летчиками боевой авиации, уточнил глава государства.