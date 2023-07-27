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22:28, 27 июля 2023Россия

Путин заявил об активизации боев на запорожском направлении

Путин заявил об активизации ВСУ на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались, но успеха они не добились. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам на полях саммита «Россия — Африка». Видео с ответами на вопросы опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Он уточнил, что основные боестолкновения фиксировались на направлении главного удара — запорожском. Украинским войскам противостоят 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и 71-й полк 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. «Все попытки так называемого контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что ВСУ понесли большие потери как среди личного состава, так и в технике. По его поручению всем отличившимся военнослужащим прямо в зоне боевых действий вручат государственные награды.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряли 39 единиц бронетехники. В частности, российские военнослужащие уничтожили 26 танков. 60 процентов техники противника было уничтожено в ходе боев, а 40 процентов — летчиками боевой авиации, уточнил глава государства.

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    Марина Совина
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