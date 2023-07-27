Путин рассказал о потерях ВСУ в бронетехнике в ходе боев

Путин: ВСУ потеряли 39 единиц техники при активизации на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряли 39 единиц бронетехники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

В частности, российские военнослужащие уничтожили 26 танков, рассказал глава государства. 60 процентов техники противника было уничтожено в ходе боев, а 40 процентов — летчиками боевой авиации, уточнил Путин.

В ходе последней атаки ВСУ потеряли до 200 человек, подчеркнул президент. При этом российские потери на порядок меньше украинских, добавил он.

27 июля Минобороны России сообщило об ударе по аэродромам и складам с беспилотными катерами ВСУ. Также в военном ведомстве сообщили о поражении сборочных цехов и мест хранения военной техники.