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15:07, 27 июля 2023Россия

Путин раскрыл число потерянных ВСУ в последней атаке бойцов

Президент России Путин: ВСУ в последней атаке потеряли более 200 бойцов

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин раскрыл число бойцов, которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе последней атаки. По данным главы государства, противник недосчитался более 200 человек, передает ТАСС.

Он отметил, что потери России более чем в десять раз меньше. Путин пояснил, что в ходе боев было уничтожено 60 процентов украинской техники, в частности, 26 танков.

Российский лидер добавил, что противник понес очень большие потери личного состава. По его словам, произошло это на запорожском направлении.

Кроме того, Путин поручил вручить российским военным госнаграды прямо в зоне боевых действий.

До этого депутат Госдумы Александр Бородай, который попал под обстрел во время поездки в Артемовск, заявил, что контрнаступление ВСУ подошло к своему пику. Он допустил, что украинские военные давят на российскую оборону в разных местах и пытаются ее прорвать на одном из направлений.

О начале контрнаступления Украины стало известно в июне. Позднее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, рассуждая о действиях противника, счел, что ход контрнаступления стал неожиданностью для стран Запада.

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    Анна Щербакова
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