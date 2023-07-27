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14:04, 27 июля 2023Россия

Россия ударила по аэродромам и складам с ракетами и беспилотными катерами ВСУ

МО РФ: ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам с беспилотными катерами ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по аэродромам и украинским складам с ракетами и беспилотными катерами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Там уточнили, что удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Помимо аэродромов и складов, российские военнослужащие поразили сборочные цеха и места хранения вооружения и военной техники, которые доставили на Украину из США и Европы.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в министерстве.

Вечером 26 июля воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины, взрывы произошли в Хмельницкой области и в Киеве.
Также стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.

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    Анастасия Шейкина
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