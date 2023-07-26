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19:27, 26 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: в Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Информацию о взрывах подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации. «Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении ОВА.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

26 июля стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.

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    Алевтина Запольская
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