Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: в Хмельницкой области Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Информацию о взрывах подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации. «Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении ОВА.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

26 июля стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.