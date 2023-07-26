Стало известно о взрывах в Хмельницкой области
«Страна.ua»: в Хмельницкой области Украины произошли взрывы
В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».
Информацию о взрывах подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации. «Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении ОВА.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
26 июля стало известно о повреждении нескольких промышленных объектов в результате взрыва в Харьковской области.