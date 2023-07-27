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16:18, 27 июля 2023Силовые структуры

Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу

В Подмосковье суд арестовал мигранта по делу об изнасиловании 9-летней девочки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд арестовал 60-летнего гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Арест запросил следователь следственного отдела по городу Раменское. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, мигрант надругался над ребенком в подвале дома. Насильника задержали 26 июля.

В рамках этого дела силовики провели рейд по местам массового проживания мигрантов, среди которых 70 квартир и 3 хостела. Были проверены 59 граждан из республик Средней Азии. Установлено, что шестеро из них проживали в России незаконно, в отношении всех составлены протоколы об административном правонарушении, их депортируют из страны.

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    Варвара Митина
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