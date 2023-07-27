Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Суд арестовал 60-летнего гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Арест запросил следователь следственного отдела по городу Раменское. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
По версии следствия, мигрант надругался над ребенком в подвале дома. Насильника задержали 26 июля.
В рамках этого дела силовики провели рейд по местам массового проживания мигрантов, среди которых 70 квартир и 3 хостела. Были проверены 59 граждан из республик Средней Азии. Установлено, что шестеро из них проживали в России незаконно, в отношении всех составлены протоколы об административном правонарушении, их депортируют из страны.