Мигранта-пенсионера обвинили в изнасиловании ребенка в подвале дома Подмосковья

В Подмосковье мигранта-пенсионера обвинили в изнасиловании 9-летнего ребенка в подвале

В городе Раменское Московской области 60-летнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Против мигранта возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. По версии следствия, он надругался над ребенком в подвале дома. Пенсионера задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Во время рейдов по местам проживания мигрантов полицейские также обнаружили девять человек, которые находились в стране нелегально. Их депортируют на родину.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 11 членов ОПГ незаконно поставили на учет 100 тысяч мигрантов.