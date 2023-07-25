Участники ОПГ незаконно легализовали в России 100 тысяч мигрантов

СКР: в Петербурге 11 членов ОПГ незаконно поставили на учет 100 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге следователи провели более 100 обысков в рамках уголовного дела о незаконной миграции, по которому проходят 11 участников организованной преступной группы (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Одним из фигурантов дела является депутат муниципального совета. По данным следствия, именно он создал ОПГ, члены которой занимались изготовлением подложных документов о постановке на миграционный учет иностранцев. В их легализации помогал бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате сообщники незаконно поставили на учет не менее 100 тысяч иностранцев по месту их пребывания в нежилых помещениях.

22 июля МВД России сообщило, что за первые шесть месяцев текущего года мигранты совершили на территории страны более 22 тысяч преступлений, что на 6,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.