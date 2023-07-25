Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:49, 25 июля 2023Силовые структуры

Участники ОПГ незаконно легализовали в России 100 тысяч мигрантов

СКР: в Петербурге 11 членов ОПГ незаконно поставили на учет 100 тысяч мигрантов

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи провели более 100 обысков в рамках уголовного дела о незаконной миграции, по которому проходят 11 участников организованной преступной группы (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Одним из фигурантов дела является депутат муниципального совета. По данным следствия, именно он создал ОПГ, члены которой занимались изготовлением подложных документов о постановке на миграционный учет иностранцев. В их легализации помогал бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате сообщники незаконно поставили на учет не менее 100 тысяч иностранцев по месту их пребывания в нежилых помещениях.

22 июля МВД России сообщило, что за первые шесть месяцев текущего года мигранты совершили на территории страны более 22 тысяч преступлений, что на 6,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области сообщили о массированном ударе ВКС России по резервам ВСУ

    Участники ОПГ незаконно легализовали в России 100 тысяч мигрантов

    Жена шеф-повара Ивлева призналась в сложностях с зачатием ребенка

    Решетова показала лицо без фильтров со словами «нет ничего криминального»

    Мужчина похитил 1500 домашних кошек и продал их вьетнамским ресторанам

    Менеджер отеля рассказала о способе мести уборщиц грубым постояльцам

    Россиянка похитила новорожденного ребенка у несовершеннолетней и попала под суд

    На Украине озвучили нормативы по выращиванию марихуаны

    Девушка отказалась от популярных диет и избавилась от 53 килограммов

    Бывший аналитик ЦРУ заявил о больших потерях Украины в ходе наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости