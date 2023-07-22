В России зафиксировали рост числа преступлений среди мигрантов

ТАСС: в России растет число совершенных мигрантами преступлений

За первые шесть месяцев текущего года мигранты совершили на территории РФ более 22 тысяч преступлений, что на 6,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

По данным ведомства, 18,4 тысяч преступлений совершили граждане, прибывшие в Россию из стран СНГ, что на 6,5 процента больше, чем годом ранее. Тем временем в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тысяч преступлений, что на 14,2 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Также отмечается, что МВД России активно занимается вопросом преступности в среде мигрантов. Ведомство проводит оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023», основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.