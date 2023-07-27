Российские военные отразили девять атак ВСУ и уничтожили более 150 бойцов

Минобороны: российские военные отразили девять атак ВСУ, уничтожив более 150 бойцов

Российские военные группировки «Центр» отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлении, уничтожив более 150 бойцов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

Также украинские военнослужащие потеряли две боевые машины пехоты (БМП), четыре бронемашины, орудие Д-30 и три миномета, восемь солдат сдались в плен, уточнил представитель Минобороны.

Савчук заявил, что экипажи истребителей Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пунтку, пункту управления, а также двум складам с боеприпасами в районе Красного Лимана, Новолюбовки и Торской.

Кроме того, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе снизилась активность перемещения ВСУ на правом берегу Днепра после уничтожения крупнейшего склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом.

