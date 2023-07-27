Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:17, 27 июля 2023Бывший СССР

Российские военные отразили девять атак ВСУ и уничтожили более 150 бойцов

Минобороны: российские военные отразили девять атак ВСУ, уничтожив более 150 бойцов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные группировки «Центр» отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлении, уничтожив более 150 бойцов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

Также украинские военнослужащие потеряли две боевые машины пехоты (БМП), четыре бронемашины, орудие Д-30 и три миномета, восемь солдат сдались в плен, уточнил представитель Минобороны.

Савчук заявил, что экипажи истребителей Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пунтку, пункту управления, а также двум складам с боеприпасами в районе Красного Лимана, Новолюбовки и Торской.

Кроме того, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе снизилась активность перемещения ВСУ на правом берегу Днепра после уничтожения крупнейшего склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о начале главной фазы контрнаступления ВСУ

    Российский сенатор заявил о признании США безуспешности санкционной политики

    Российские военные отразили девять атак ВСУ и уничтожили более 150 бойцов

    Врач предупредил об опасных последствиях операций по увеличению пениса

    Парень бросил девушку-модель из-за двухчасовых секс-тренировок

    Российский отряд БОБР отчитался об успехах в зоне СВО

    Подполье раскрыло данные об ударах ВС РФ по расположению наемников в Николаеве

    В России создали способный поразить противника в укрытии микробеспилотник

    В Херсонской области заявили о снижении активности перемещений ВСУ

    Блинкен осудил попытку переворота в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости