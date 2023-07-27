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04:18, 27 июля 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили о снижении активности перемещений ВСУ

Сальдо: активность перемещений ВСУ на Херсонщине снизилась после уничтожения склада ГСМ

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

В Херсонской области снизилась активность перемещений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра после уничтожения крупнейшего склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные полностью не прекратили попытки переправить мелкие группы на левобережье.

Сальдо уточнил, что для этого ВСУ не требуется много топлива, тем более, их рейды обычно происходят либо до середины реки, либо на левый берег, без возвращения обратно.

Ранее врио главы Херсонской области рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 1 по 23 июля на территории региона. В указанный период украинские силы потеряли до 880 человек личного состава, также штабную машину, два командных пункта, три радиолокационных станции, две установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь складов.

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    Марина Совина
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