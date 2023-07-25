Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВСУ потеряли до 880 человек с 1 по 23 июля на территории Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 1 по 23 июля на территории региона в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, представители командования группировки войск «Днепр» сообщили, что в указанный период украинские силы потеряли до 880 человек личного состава. «Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста», — отметил он. Кроме того, были уничтожены более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более 30 минометов, а также один противотанковый ракетный комплекс.

Помимо этого, список потерь ВСУ на территории региона пополнили штабная машина, два командных пункта, три радиолокационных станции, две установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь складов. «Это достоверные данные, подтверждённые средствами объективного контроля. Наши военные, в отличие от противника, не «рисуют» себе вымышленные успехи», — добавил Сальдо.