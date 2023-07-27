Россияне набрали автокредитов на полтриллиона рублей

НБКИ: в первом полугодии объем выданных в России автокредитов вырос на 61,4 %

В первом полугодии 2023 года россияне стали брать больше автокредитов — на 61,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) пишут «Известия».

Всего за январь-июнь этого года было выдано займов на покупку автомобиля на сумму почти 500 миллиардов рублей. Год назад общий объем автокредитов за первое полугодие составил 309,7 миллиарда рублей. При этом по сравнению с тем же периодом 2021 года этот показатель немного сократился — на 5,9 процента.

Среди регионов по объему выданных автокредитов за прошедшие шесть месяцев — Москва (44,9 миллиарда рублей), Московская область (35,4 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (30,6 миллиарда рублей). Много таких займов оформляли также жители Республики Татарстан и Краснодарского края (по 22,9 миллиарда рублей).

Ранее исследование «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитического агентства «Автостат» показало, что траты россиян на новые автомобили в июне возросли до 233,6 миллиарда рублей — рекордной за последний год суммы. Согласно данным экспертов, расходы на новые авто увеличились на 15,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем (202,8 миллиарда рублей в мае) и в 2,8 раза в годовом выражении.