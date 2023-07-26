Траты россиян на новые автомобили рекордно выросли

«Автостат»: в июне россияне потратили на покупку новых автомобилей 233,6 миллиарда рублей

В июне 2023 года россияне потратили 233,6 миллиарда рублей — рекордную за последний год сумму — на покупку новых автомобилей. Об этом со ссылкой на исследование «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитического агентства «Автостат» пишет ТАСС.

Согласно данным экспертов, расходы на новые авто увеличились на 15,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем (202,8 миллиарда рублей в мае) и в 2,8 раза в годовом выражении. В июне 2022 года был зафиксирован показатель 82,9 миллиарда рублей. Всего было продано 82,4 тысячи новых легковушек, это на 14,2 процента превысило результат мая (72,2 тысячи), и в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года (32,7 тысячи).

15,5 процента от всего объема денег россияне направили на покупку новых машин из премиум-сегмента, где было реализовано 3,2 тысячи автомобилей на сумму 36,3 миллиарда рублей. Заметно больше было потрачено на приобретение китайских авто — 123,2 миллиарда рублей (52,7 процента от общей суммы) и 40,7 тысячи единиц. Год назад авто из КНР занимали лишь четверть объема рынка (24,2 процента, или 20 миллиардов рублей).

Остальные участники рынка сильно отстают от китайских производителей. В июне на покупку европейских автомобилей было потрачено 33,2 миллиарда рублей, отечественных — 26,6 миллиарда рублей. 22,9 миллиарда рублей составили расходы россиян на покупку японских машин, 20,9 миллиарда рублей — на корейские легковые авто и только 6,8 миллиарда рублей — на продукцию американских брендов. По количеству проданных автомобилей за лидерами, китайскими, следуют российские бренды — 26 тысячи штук, корейских и японских машин было реализовано 5,8 и 5,1 тысячи соответственно.

Ранее исследования «СберСтрахования» показали, что средняя сумма кредитов, которые россияне берут на покупку автомобиля, за последние два года существенно выросла. В среднем заем на приобретение авто выдается в размере 875 тысяч рублей. Для иномарки средний размер кредита увеличился на 240 тысяч рублей, российского авто — более чем на 100 тысяч. Вырос и срок использования автомобиля — он увеличился за три года с 4,5 до 6 лет.