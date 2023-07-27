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18:20, 27 июля 2023Экономика

В мире рухнули продажи Barbie

Mattel: мировые продажи Barbie упали на 23% вопреки выходу одноименного фильма

Фото: Reuters

По итогам первой половины 2023 года суммарные продажи бренда Barbie рухнули до 459,6 миллиона долларов, что оказалось на 23 процента меньше в сравнении с показателем за аналогичный период 2022-го. При этом за июль объемы выручки оказались выше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на данные материнской компании Mattel.

Росту продаж Barbie не помог даже выход на экраны кинотеатров одной из главных киноновинок этого лета — одноименного фильма режиссера Греты Гервиг со звездами Голливуда Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. При этом в компании Mattel надеются заметно увеличить выручку за счет бренда в долгосрочной перспективе. «Влияние фильма (на объемы продаж кукол Barbie — прим. «Ленты.ру») будет сохраняться годами», — утверждают в материнской компании.

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Ожидание выхода фильма еще за три месяца до официальной премьеры, которая состоялась 9 июля в Лос-Анджелесе, создало ажиотаж вокруг бренда и помогло увеличить темпы роста продаж связанных с ним товаров. Так, суммарные доходы Mattel за это время составили 282,7 миллиона долларов — всего на семь процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

После премьерного показа фильм Barbie уже побил ряд кассовых рекордов. Ранее сообщалось, что за первый уикенд картина собрала наибольшую сумму (155 миллиона долларов) в американском прокате с начала 2023 года. На международном уровне выручка оказалась еще больше и составила 194 миллиона долларов. Кроме того, кинокартина стала самым кассовым дебютом женщины-режиссера в истории мирового кинематографа.

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    Анатолий Акулов
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