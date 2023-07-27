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19:51, 27 июля 2023Путешествия

Россиянка в бикини нокаутировала соперницу и ее спутника на пляже в Приморье

Baza: россиянка нокаутировала соперницу и ее спутника на пляже в Приморском крае

В сети распространилось видео, на котором россиянка в бикини нокаутировала соперницу и ее спутника на пляже. Ролик опубликован в Telegram-канале издания Baza.

Источник уточняет, что инцидент произошел во время отдыха туристов в бухте Лазурная (Шамора) в Приморском крае.

На размещенных кадрах видно, как две отдыхающие россиянки, одна — в черном бикини, а другая — в белой тунике, сначала громко ругаются с использованием нецензурной брани, а затем затевают драку. За туристку в тунике заступается ее спутник, но россиянка в черном бикини сначала валит с ног свою оппонентку, а затем перекидывает через спину и его. После этого она продолжает избивать мужчину ногами.

В конце ролика компания, отдыхавшая с туристкой в черном бикини, уходит, при этом сама она продолжает выкрикивать ругательства в сторону соперницы.

Ранее сообщалось, что массовая драка между туристами на пляже в Сочи попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое отдыхающих подбегают к группе мужчин, стоящих у медпункта на пляже. Они сразу же начинают их атаковывать, однако россиянин, который предусмотрительно вооружился длинной палкой, быстро отразил нападение.

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    Марина Черняк
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