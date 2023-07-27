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17:42, 27 июля 2023Забота о себе

Специалист по фитнесу назвал самые полезные продукты для перекуса на работе

Специалист по питанию Бхаргава предложил есть на работе миндаль, яблоки и бананы

Фото: Jocelyn Morales / Unsplash

Специалист по фитнесу и питанию из Индии Сиддхант Бхаргава назвал четыре продукта, которые, по его мнению, лучше всего подходят для перекуса на работе. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Бхаргава заявил, что во время работы в офисе или дома многие едят конфеты, чипсы или печенье. Такие закуски, по словам эксперта, возможно, и доставляют определенную радость, но наносят организму большой вред. Он предложил заменить нездоровые продукты миндалем, яблоками, бананами и соевыми орешками.

Богатый полезными жирами и питательными веществами миндаль поможет лучше сосредоточиться и снизить чувство голода, а бананы являются отличным источником энергии для организма, считает эксперт. Кроме того, Бхаргава назвал яблоки «лучшим источником энергии, чем кофе». Специалист отметил, что в яблоках много антиоксидантов и мало сахара, что делает их идеальным продуктом для перекуса на работе.

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Еще одной отличной едой для офиса Бхаргава назвал соевые орешки — обработанные паром, высушенные или запеченные соевые бобы. Они богаты клетчаткой, растительным белком и другими веществами, которые укрепляют кости, способствуют здоровью сердца и помогают при похудении. Специалист отметил, что их можно есть в качестве отдельного блюда или добавлять в салаты.

Ранее нутрициолог Елена Богатова назвала в беседе с «Лентой.ру» самые полезные продукты, с помощью которых можно заглушить голод между основными приемами пищи. В первую очередь она посоветовала попробовать зерновые продукты без сахара.

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    Никита Савин
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