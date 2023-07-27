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18:19, 27 июля 2023Бывший СССР

Российский полковник объяснил удары ВСУ по Крымскому мосту

Полковник Кнутов: ударами по переправам ВСУ пытаются устроить блокаду Крыма

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам транспортной инфраструктуры Крыма нацелены на то, чтобы организовать блокаду полуострова, считает директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что подобную стратегию они пытаются реализовать также и с Артемовском.

«Задача украинских войск — выйти южнее Артемовска, захватить господствующие высоты и таким образом фактически Артемовск будет под огнем украинской артиллерии, Украина рассчитывает, что за счет этого Россия выведет свои войска из города. В дальнейшем они будут пробиваться к Донецку с расчетом на то, чтобы подойти на такое же расстояние, чтобы можно было обстреливать не только жилой массив, но и дороги, которые ведут к городу, тем самым отрезать город от нормального снабжения, поставок продуктов питания, медикаментов», — сказал специалист.

Такая же, кстати, история и с Крымом, вот почему они обстреливают Крымский мост, керченскую переправу пытаются атаковать, также и херсонскую переправу, они ищут ситуацию, когда Крым будет в блокаде. Параллельно они этим занимаются, но у них пока ничего не получается и, как я думаю, не получится. Цель, однако, такая стоит

Юрий Кнутовдиректор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Он добавил, что подобная стратегия связана с тем, что ВСУ осознают свою неспособность взять крупные города посредством активного наступления

«Вот эту цель преследует Украина, понимая, что ей не взять Артемовск либо какие-то другие крупные объекты, установить блокаду — это их основная задача. Конечно, вероятность такого развития событий существует, но Россия делает все, чтобы этого не произошло. Работает артиллерия, авиация на обоих участках, на артемовском участке работают дополнительные артиллерийские силы, на ореховском направлении работает вообще все что можно», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Такая же, кстати, история и с Крымом, вот почему они обстреливают Крымский мост, керченскую переправу пытаются атаковать, также и херсонскую переправу, они ищут ситуацию, когда Крым будет в блокаде. Параллельно они этим занимаются, но у них пока ничего не получается и, как я думаю, не получится. Цель, однако, такая стоит

Юрий Кнутовдиректор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Ранее президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении. В последней атаке, которую предприняли ВСУ, потери составили 200 человек, отметил глава государства, подчеркнув, что Россия потеряла в десять раз меньше военнослужащих.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. Впоследствии зампред Совбеза Дмитрий Медведев, высказываясь о действиях ВСУ, счел, что ход контрнаступления стал неожиданностью для стран Запада, так как политики «свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники».

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    Кирилл Садовский
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