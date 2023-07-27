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15:19, 27 июля 2023Ценности

Боня ответила на слова бывшей жены Мамаева о пластике фразой «любитель пришить»

Виктория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о пластике ягодиц фразой «любитель пришить»

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня ответила на слова бывшей жены футболиста Павла Мамаевой Аланы о пластике фразой «любитель пришить». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, бывшая модель уличила Боню в коррекции ягодиц. В связи с этим одна из подписчиц инфлюэнсерши еще раз привела слова Мамаевой в комментариях под видео. «Ну, Алана сказала, что вы липоскульптуру делали — и это не ваши труды», — написала девушка.

В свою очередь, экс-участница «Дома-2» ответила на обвинения Мамаевой. «Алана еще не такое скажет. Это она у нас любитель то пришить, то оторвать, поэтому и других также видит», — высказалась она.

Ранее Виктория Боня объяснила желание сделать первую пластическую операцию. Знаменитость рассказала, что у нее всегда была красивая линия подбородка. Однако, по ее словам, теперь она изменилась, и ей пришлось обратиться за помощью к хирургу, чтобы ее скорректировать.

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    Карина Черных
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