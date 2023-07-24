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10:49, 24 июля 2023Ценности

Боня объяснила желание сделать пластику словами «подбородок потек»

Телеведущая Виктория Боня объяснила желание сделать пластику словами «подбородок потек»

Фото: @victoriabonya

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня объяснила желание сделать пластическую операцию словами «подбородок потек». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость рассказала, что у нее всегда была красивая линия подбородка. Однако, по ее словам, теперь она изменилась, и ей пришлось обратиться за помощью к хирургу, чтобы ее скорректировать.

«У меня всегда была классная линия. Просто уже был такой момент, я не занималась много месяцев, год. Вот здесь подбородок прямо потек. Сейчас, три месяца спустя, еще есть чуть-чуть небольшие тяжи на шее. Это все нужно разминать, и в течение года это все встанет», — посетовала она.

В апреле Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. Знаменитость предстала перед поклонниками в профиль, продемонстрировав произошедшие изменения. Так, видно, что они затронули линию подбородка, на коже в районе которой остались гематомы.

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    Карина Черных
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