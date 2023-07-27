ФСБ задержала собиравшегося воевать за Украину россиянина и обвинила в госизмене

ФСБ задержала и обвинила в госизмене россиянина, захотевшего воевать за Украину

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, намеревавшегося воевать на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина пытался выехать из страны, чтобы добраться до Украины и вступить в ряды ее армии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.