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14:58, 30 июля 2023Моя страна

В Нальчике появится Сиреневый бульвар

Сиреневый бульвар высадят в Нальчике осенью

Фото: Jessica Fadel / Unsplash

Сиреневый бульвар появится в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на официальный портал органов власти республики.

Как отмечается, он станет частью нового сквера, который планируется разбить в пятом микрорайоне по улице Тарчокова.

«Особенностью нового общественного пространства станет Сиреневый бульвар. Кусты сирени планируется высадить здесь осенью на площади почти в два гектара», — пояснили власти.

Известно, что проект будущего сквера выбрали сами жители Нальчика в рамках голосования. К настоящему времени на территории нового общественного пространства уже проложили дорожки, которые соединят сквер с домами. Сейчас продолжаются работы по прокладке бордюров и обустройству детских и спортивных площадок.

В мае сообщалось, что в Нальчике открылся центр культурного развития. Там обустроили концертный зал на 177 мест, музейно-выставочные площади, библиотека и помещения для занятий творчеством.

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    Варвара Кошечкина
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