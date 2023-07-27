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17:22, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Бузова поделилась впечатлениями от съемок популярного шоу на ТНТ

Бузова призналась, что проект «Новые звезды в Африке» стал частью ее жизни
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсант

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о завершении съемок второго сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке» и призналась, что проект стал частью ее жизни. Подробностями она поделилась с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«На самом деле, столько уже я отдала этому месту, этому проекту. Людям, с которыми я каждый день с утра до ночи иногда работаю. Это на самом деле уже не проект, это часть жизни», — отметила Бузова.

Она также добавила, что сильно устала за время съемок. «Меня переполняют эмоции от всего происходящего. Я люблю наше шоу, я люблю Африку», — заключила певица.

Ранее Бузова рассказала о неожиданной сложности, с которой столкнулась во время съемок в Африке. Она заявила, что днем в июле в ЮАР было холодно: температура составляла 10 градусов тепла, и съемочной команде приходилось пользоваться обогревателем и носить теплые куртки.

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    Мария Большакова
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