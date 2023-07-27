Кадыров назвал число находящихся на передовой бойцов из Чечни

Кадыров: на передовой в зоне СВО находятся семь тысяч бойцов из Чечни

Около семи тысяч направленных из Чечни бойцов находятся на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во «ВКонтакте».

Всего за период проведения спецоперации из Чечни в зону боевых действий было направлено 28 тысяч человек, 13 тысяч из которых — добровольцы, уточнил он.

Подготовленные на территории республики подразделения «Ахмат» продемонстрировали высокую боеспособность в отражении атак Вооруженных сил Украины, отметил Кадыров. Боевые качества ахматовцев неоднократно отмечались военным руководством России, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал число находящихся в зоне проведения СВО москвичей. По его словам, на службу по контракту записались 10 тысяч жителей, еще 20 тысяч были мобилизованы.