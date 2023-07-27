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20:17, 27 июля 2023Забота о себе

Гинеколог назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Гинеколог Белякова назвала возраст от 18 до 26 лет оптимальным для первых родов

Фото: Unsplash

Врач акушер-гинеколог Юлия Белякова назвала наиболее безопасным для беременности и родов первого ребенка промежуток жизни женщины от 18 до 26 лет. Ее слова приводит издание Life.

Белякова заявила, что современные женщины все чаще откладывают рождение детей из-за боязни трудностей или желания сначала профессионально реализоваться. Однако, по ее словам, оптимальным для зачатия и рождения первого ребенка считается интервал от 18 до 26 лет, так как именно в этом возрасте женский организм достигает репродуктивной зрелости.

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Гинеколог отметила, что, если позволяет здоровье, задуматься о детях можно и позднее этого возраста, но при этом стоит помнить, что после 30-35 лет функция яичников начинает угасать. Также с годами увеличиваются риски генетических патологий плода, могут возникнуть сложности с зачатием и вынашиванием ребенка, добавила Белякова.

Ранее урологи-андрологи Сергей Беломытцев и Андрей Дмитриев перечислили основные причины бесплодия у мужчин. Проблемы с фертильностью у них могут развиться из-за врожденных или приобретенных нарушений репродуктивной системы, в том числе из-за функции подогрева сидений, заявили врачи.

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    Наталья Обрядина
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