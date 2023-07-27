Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 27 июля 2023Мир

В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии

Global Times: Китай стал сильнее и способен ответить на агрессивную внешнюю политику США

Фото: Cheong Kam Ka / Globallookpress.com

Китай стал сильнее и способен ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет китайская газета Global Times.

Как уточнил автор, некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильные уроки. По его словам, они пытаются «ввести в заблуждение» политику Соединенных Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн. Журналист указал на ошибку США — американская сторона не учитывает большую разницу между нынешним временем и эпохой Корейской войны.

«Мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», — указал он. В статье говорится, что Корейская война стала одним из самых крупных поражений американской армии.

Ранее политолог Александр Лукин заявил, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не заинтересованы в перерастании их политического и экономического противостояния в военный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Разыскивается по статье УК РФ»: МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина

    В российском городе пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома

    Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

    Иностранец назвал главные плюсы жизни в России

    SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy

    Украине предсказали потерю поддержки США после президентства Байдена

    В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии

    В Москве на шоссе столкнулись семь автомобилей

    Банк БРИКС отказался от инвестиций в Россию из-за санкций

    Россиянам рассказали об особенностях техосмотра в 2023 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости