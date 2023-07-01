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12:42, 1 июля 2023Мир

В России оценили риск «горячей войны» между США и Китаем

Китаист Александр Лукин: США и Китай не заинтересованы в «горячей войне» за Тайвань

Фото: Ann Wang / Reuters

Ни Соединенные Штаты, ни Китай не заинтересованы в перерастании их политического и экономического противостояния в военный конфликт. Так риск войны между двумя державами оценил Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, в интервью «Ленте.ру».

«Сейчас обе стороны не настроены на "горячую войну". Они понимают, что последствия будут катастрофические для них самих», — подчеркнул китаист. Обе стороны проявляют осторожность в отношении Тайваня, поскольку понимают, что в случае китайской военной операции США будут защищать остров «всеми силами», что может обернуться мировой войной.

При этом Пекин не может не реагировать на посещения Тайваня американскими чиновниками и поставки американских вооружений, поскольку расценивает такие действия как нарушение политики «одного Китая», то есть признания Тайваня частью Китая. «Но в целом Вашингтон удерживает Тайвань от шагов, которые могут заставить Китай применить оружие», — подчеркнул Лукин.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, но выразил обеспокоенность «провокационными действиями, предпринятыми Китаем в последние годы». По словам американского дипломата, конфликт вокруг Тайваня может привести к экономическому кризису, который затронет весь мир. При этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что текущая траектория отношений Вашингтона и Пекина может привести к военному конфликту между двумя странами, в том числе из-за статуса Тайваня.

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    Валентина Шварцман
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