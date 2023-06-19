Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики

Блинкен: тайваньский кризис приведет к экономическому кризису, который затронет весь мир

США не поддерживают независимость Тайваня, однако озабочены тем, что кризис вокруг острова может привести к экономическому кризису, который затронет весь мир. О потенциальных глобальных последствиях тайваньского кризиса предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня, мы четко заявляем, что мы против любого одностороннего изменения статус-кво», — заявил он, подчеркнув необходимость сохранения статус-кво, десятилетиями помогающего поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Блинкен указал, что повторил позицию Вашингтона в беседе с китайскими коллегами, и напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно озвучивал ее в ходе контактов с КНР. При этом, добавил американский госсекретарь, США и многие другие страны озабочены «провокационными действиями, предпринятыми Китаем в последние годы». В частности, беспокойство вызывает вероятность того, кризис вокруг Тайваня «приведет к экономическому кризису, который может затронуть буквально весь мир».

Блинкен напомнил, что через Тайваньский пролив ежедневно проходит половина коммерческих контейнерных перевозок. Кроме того, 70 процентов полупроводников производится на островном государстве.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что решение проблемы Тайваня в настоящее время найти невозможно, поэтому нынешнее положение вещей следует сохранять. Он предложил исходить из формулы, которая поддерживает соответствующий статус острова в течение определенного количества лет, на протяжении которых стороны не будут угрожать друг другу или ограничат размещение своих сил, направленных друг против друга. При этом, подчеркнул экс-госсекретарь, такая формула потребует аккуратности в формулировках, «чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране».