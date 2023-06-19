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16:42, 19 июня 2023Экономика

Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики

Блинкен: тайваньский кризис приведет к экономическому кризису, который затронет весь мир

Фото: Leah Millis / Reuters

США не поддерживают независимость Тайваня, однако озабочены тем, что кризис вокруг острова может привести к экономическому кризису, который затронет весь мир. О потенциальных глобальных последствиях тайваньского кризиса предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня, мы четко заявляем, что мы против любого одностороннего изменения статус-кво», — заявил он, подчеркнув необходимость сохранения статус-кво, десятилетиями помогающего поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Блинкен указал, что повторил позицию Вашингтона в беседе с китайскими коллегами, и напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно озвучивал ее в ходе контактов с КНР. При этом, добавил американский госсекретарь, США и многие другие страны озабочены «провокационными действиями, предпринятыми Китаем в последние годы». В частности, беспокойство вызывает вероятность того, кризис вокруг Тайваня «приведет к экономическому кризису, который может затронуть буквально весь мир».

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Блинкен напомнил, что через Тайваньский пролив ежедневно проходит половина коммерческих контейнерных перевозок. Кроме того, 70 процентов полупроводников производится на островном государстве.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что решение проблемы Тайваня в настоящее время найти невозможно, поэтому нынешнее положение вещей следует сохранять. Он предложил исходить из формулы, которая поддерживает соответствующий статус острова в течение определенного количества лет, на протяжении которых стороны не будут угрожать друг другу или ограничат размещение своих сил, направленных друг против друга. При этом, подчеркнул экс-госсекретарь, такая формула потребует аккуратности в формулировках, «чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране».

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    Варвара Кошечкина
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