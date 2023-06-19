США отказались поддержать независимость Тайваня

Госсекретарь Блинкен: США не станут поддерживать независимость Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Его слова приводит РИА Новости.

Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с КНР. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

«США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления своих союзнических отношений», — сказал Блинкен.

Встреча главы американской дипломатии и лидера КНР продлилась 35 минут.

В свою очередь Си Цзиньпинь прокомментировал состоявшуюся беседу с Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо».