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14:38, 27 июля 2023Культура

Певица Монеточка намекнула на вторую беременность

Певица Монеточка намекнула, что ждет второго ребенка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) намекнула на то, что беременна вторым ребенком. Об этом артистка сообщила во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница отметила, что ее предпочтения в еде изменились так же, как и во время первой беременности.

«У меня какой-то пошел отказ от мяса. Прямо от не хочу, и все. Ни курицу, ни мясо, ничего. Знаете, могу съесть мясо, только в каком-то спрятанном виде, знаете? В каком-нибудь наггетсе, когда оно все пережарено, переварено, спрятано. Ну у меня и в первую беременность тоже так было», — поделилась Монеточка, после чего вышла из кадра на несколько секунд, а вернувшись, попрощалась со зрителями и закончила трансляцию.

В августе прошлого года артистка и ее супруг продюсер Виктор Исаев впервые стали родителями. У пары родилась дочь Нина.

Ранее Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях.

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    Анастасия Астахова
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