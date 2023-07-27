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19:42, 27 июля 2023Забота о себе

Психолог назвал способы заподозрить начинающееся слабоумие

Психолог Мелехин: заподозрить деменцию можно по трудностям с пониманием речи

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Заподозрить начинающееся слабоумие можно по афазии — потере навыка говорить и распознавать звучащую речь, заявил клинический психолог Алексей Мелехин. Способы распознать опасное заболевание он назвал изданию «Аргументы и факты».

По словам Мелехина, у большинства пожилых людей на ранней стадии деменции наблюдаются различные трудности с пониманием речи, которые по мере прогрессирования заболевания лишь усиливаются. Психолог рекомендовал обращать внимание на любые изменения в речи близкого человека, так как проявления афазии довольно многообразны. Одним становится сложно вспомнить правильное слово, другим — в принципе понимать звучащую речь, третьим становится трудно произнести знакомое слово.

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Из-за ухудшения когнитивных способностей, спровоцированных деменцией, речь больного человека становится скудной и рваной, он начинает хуже реагировать на шутки и метафоры и с трудом продолжает прерванный разговор, объяснил Мелехин.

Бывает, что люди с деменцией еще и путают и подменяют понятия. Например, могут сказать: «Я хочу жуков на ужин» вместо названия своей любимой еды. Или будут говорить: «Хочу посмотреть картину» вместо телевизора

Алексей Мелехин клинический психолог

По словам Мелехина, на начальных этапах деменции многим становится сложно переключиться с одной темы разговора на другую, из-за чего речь становится несвязанной. Также тревожным симптомом является заторможенность реакции на быструю речь, богатую сложными оборотами. В этом случае пациент попросту теряет нить разговора и раздражается из-за этого, добавил психолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказался об эффективности нового средства против наиболее распространенного типа деменции — болезни Альцгеймера. Специалист заявил, что не встречал в научной литературе данных о клинических испытаниях БАДа для наращивания мышечной массы. Каких-либо теоретических предпосылок к использованию этой добавки для предотвращения болезни Альцгеймера он также не обнаружил.

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    Наталья Обрядина
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