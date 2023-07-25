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10:33, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Врач высказался об эффективности нового средства против болезни Альцгеймера

Врач Мясников: информации об эффективности БАДа для мышц против болезни Альцгеймера нет

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об эффективности нового средства против наиболее распространенного типа деменции — болезни Альцгеймера. В разговоре с «Общественной службой новостей» специалист рассказал, действительно ли биологически активная добавка (БАД) для наращивания мышц защитит от этого недуга.

Мясников заявил, что не встречал в научной литературе данных о клинических испытаниях БАДа для наращивания мышечной массы. По словам врача, каких-либо теоретических предпосылок к использованию этой добавки для предотвращения болезни Альцгеймера им также обнаружено не было.

«Кроме легкомысленных публикаций в СМИ нигде, ни в какой научной литературе информации об этом (об эффективности БАДа для мыщц против болезни Альцгеймера — прим. «Ленты.ру») нет», — добавил он.

О том, что БАД для мышц может предупредить развитие деменции, сообщили специалисты Университета Раша в США. Согласно результатам их исследования, добавка, которую используют бодибилдеры для наращивания мышечной массы, — бета-гидроксиметилбутират — может улучшить память и защитить от болезни Альцгеймера.

Ранее Мясников дал советы по защите от деменции. Телеврач сообщил, что предотвратить развитие этой болезни поможет средиземноморская диета. При этом он рекомендовал ограничить употребление продуктов, богатых витамином E и селеном.

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    Олег Давыдов
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