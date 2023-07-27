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07:27, 27 июля 2023Мир

Украине предсказали потерю поддержки США после президентства Байдена

Полковник Донован предсказал Украине потерю поддержки США после президентства Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker предсказал Украине потерю поддержки Соединенными Штатами после окончания срока президентства Джо Байдена.

По мнению автора материала, конфликт на Украине идет не по тому плану, который рассматривали в Брюсселе и Вашингтоне. Он отметил, что лето почти закончилось, а контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) не продемонстрировало серьезных успехов.

«Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине», — заявил Донован.

Офицер подчеркнул, что большая часть мира не поддерживает «бессмысленную военную авантюру НАТО».

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.

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    Марина Совина
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