Полковник Донован предсказал Украине потерю поддержки США после президентства Байдена

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker предсказал Украине потерю поддержки Соединенными Штатами после окончания срока президентства Джо Байдена.

По мнению автора материала, конфликт на Украине идет не по тому плану, который рассматривали в Брюсселе и Вашингтоне. Он отметил, что лето почти закончилось, а контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) не продемонстрировало серьезных успехов.

«Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине», — заявил Донован.

Офицер подчеркнул, что большая часть мира не поддерживает «бессмысленную военную авантюру НАТО».

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.

