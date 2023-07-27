Россиянам дали советы по выбору материала для дачной дорожки

Эксперт Васильев: лучший строительный материал для дачных дорожек — камень

Лучше всего для строительства дорожек на участке подходит натуральный камень. Советы россиянам по выбору материала для дачной дорожки дал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

В качестве одного из бюджетных вариантов специалист предложил такие плоские камни, как плитняк кварцит галтованный, или «галтовку». За счет сглаженных сторон их часто используют при мощении дачных дорожек, строительстве бассейнов, водяных каскадов. Кроме того, такие камни приятны на ощупь и по ним можно ходить и бегать босиком, не боясь уколоться. Васильев добавил, что при желании из них можно заказать и брусчатку — тогда плитки на дорожке будут в форме квадратов, а не хаотичных гладких камней.

Другой рекомендацией эксперта стала тротуарная плитка — по его словам, при правильной укладке дорожка из такого материала прослужит долго. «Проблемы могут возникнуть, если грунтовые воды слишком близко — дорожка начнет "играть", и нужно будет обязательно ставить на место просевшие перекошенные плитки, а также своевременно убирать поверхностные побеги, клевер или одуванчики, когда они лезут между плиток», — рассказал он.

Васильев посоветовал при укладке промазывать все щели между любыми плитками водостойким грунтом, а при уходе пользоваться специальным водоотталкивающим маслом-пропиткой для тротуарной плитки и камня. Если принять такие меры, плитка и камни будут долго сохранять цвет и на них не появится наледи.

Что касается возведения деревянных дорожек и мостиков, то специалист предостерег дачников от выбора такого материала. Он указал на опасность предметов из дерева при любой влажности — в дождь, после дождя и при росе на мостике или дорожке можно поскользнуться и получить травму.

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