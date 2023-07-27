В России перечислили направления сотрудничества со странами Африки

Депутат Журова: у России множество направлений сотрудничества с Африкой

Проходящий в Санкт-Петербурге саммит Россия — Африка открывает множество направлений для сотрудничества Москвы с африканскими странами и возможностей для развития бизнеса, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она рассказала «Ленте.ру» о вопросах, в которых Россия и Африка могут усилить партнерские связи.

«Вокруг саммита сейчас очень большой ажиотаж, приехало много делегаций из разных стран, президентов, высокопоставленных чиновников. Представлены самые разные африканские общества, потому что интерес сотрудничества не только экономический, но и политический», — сказала парламентарий.

Могу сказать, что есть много направлений взаимодействия, президент [России Владимир Путин] их озвучивал. Речь и о товарообороте, и о возможности совместных проектов. У нас множество ценностных факторов, которые совпадают с Африкой. В Африке более 60 стран, и большинство считаются для нас дружественными. Есть и те, кто смотрят на Запад, но при этом хотят и с нами дружить Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

Она особенно подчеркнула значение бизнес-переговоров на полях саммита. Более того, Журова обратила внимание на перспективы взаимодействия в спортивной сфере

Можно рассмотреть и спортивный контекст, здесь тоже можно сотрудничать. Например, можно игрсоревнования можно проводить международные, где, как мы видим, Африка разрешает нам демонстрировать свой флаг, исполнять свой гимн. Я уверена, что они к нам приедут к нам Игры дружбы. Я уверена, что и африканские члены МОК могли бы проголосовать в пользу России. Традиционно они искренне поддерживают Россию Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

Не менее важным, по мнению депутата, станут и переговоры об альтернативных путях, которые смогут заменить прекратившую свое действие зерновую сделку.

«Президент говорит о том, что мы готовы на безвозмездной основе поставлять ряду стран наше зерно. Зерно, которое должно было идти в мирные страны уходило совсем не в бедные страны. Президент это много раз озвучивал. В этом отношении понятно, что будет поиск новых путей», — добавила собеседница «Ленты.ру».

27-28 июля в Санкт-Петербурге стартовал саммит Россия — Африка. На полях саммита президент Владимир Путин также пообещал поставлять в Африку зерно взамен украинского. Часть продукции для нуждающихся стран будет предоставляться на безвозмездной основе. Отгрузки начнутся через три-четыре месяца, заявил российский лидер. По его словам, за первое полугодие 2023-го Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку десять миллионов тонн зерна.