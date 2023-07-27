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15:23, 27 июля 2023Экономика

Россия простит часть долгов африканской стране

Россия и Сомали договорились об урегулировании долгов на сумму более $690 млн

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Россия и Сомали договорились об урегулировании долгов африканской страны. Документы подписали в рамках саммита «Россия — Африка», сообщает РИА Новости.

Как заявил вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама, Россия приняла документ, согласно которому простила две задолженности, одну на 7,5 миллиона, а вторую — более чем на 684 миллиона долларов. Оставшуюся часть Сомали будет возвращать по новому графику, отметил представитель африканской республики.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, благодаря списанию долгов африканским странам Россия открывает своим компаниям пути для работы на континенте. Долги Африки были эфемерными и невозвратными, зато сейчас отечественный бизнес получит возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет.

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На полях саммита президент Владимир Путин также пообещал поставлять в Африку зерно взамен украинского. Часть продукции для нуждающихся стран будет предоставляться на безвозмездной основе. Отгрузки начнутся через три-четыре месяца, заявил российский лидер. По его словам, за первое полугодие 2023-го Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку десять миллионов тонн зерна.

Также Путин поделился планами на запуск индустриальной зоны в Суэцком канале. По его словам, Россия надеется на строительство первых производственных мощностей в Порт-Саиде уже в 2023 году. Товары, произведенные в этом регионе, будут экспортироваться по всей Африке, добавил президент.

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    Вячеслав Агапов
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