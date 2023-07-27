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14:15, 27 июля 2023Экономика

Путин рассказал о создании российской индустриальной зоны в Египте

Путин: надеемся запустить индустриальную зону в Суэцком канале уже в 2023 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия надеется на запуск индустриальной зоны в Суэцком канале уже в 2023 году. Об этом президент Владимир Путин заявил во время форума Россия — Африка, его слова приводит РБК.

«Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем товары будут экспортироваться по всей Африке», — рассказал глава государства.

Меморандум о создании индустриальной зоны Москва и Каир подписали в 2007 году, однако к обсуждению проекта на высшем уровне приступили только в 2014-м. Промышленные мощности планируют запустить в районе города Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала для локализации производственных мощностей российских компаний и продвижения их продукции на рынки Ближнего Востока и других стран Африки.

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Российские товары, в том числе автомобили и строительное оборудование, пользуются большим спросом на континенте. В африканских странах есть сервисные центры для российской техники, а местные власти предлагают льготы на приобретение российской промышленной продукции, ее транспортировку и обслуживание, заявил Путин.

Власти Эфиопии уже начали переговоры с российскими компаниями о сборке Lada в Африке. По словам посла страны в России Чам Угала Урята, если Россия начнет поставки автомобилей на эфиопский рынок, то выйти в соседние страны ей будет намного проще. Дипломат пообещал «АвтоВАЗу» поддержку в случае, если производитель примет решение о сотрудничестве.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов указал, что видит большой потенциал в развитии отношений с Африкой. Помимо Эфиопии компания видит среди возможных партнеров Египет, Алжир, Нигерию, Гану, а также Вьетнам и ближневосточные страны — Иран, Турцию, ОАЭ, Оман и Сирию.

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    Вячеслав Агапов
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