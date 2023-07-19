Эфиопия подтвердила переговоры о сборке Lada в Африке

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят подтвердил переговоры о сборке Lada в Африке

Власти Эфиопии прилагают все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в развитие национальной экономики, в том числе страна была бы рада развивать сотрудничество с «АвтоВАЗом». Об этом заявил посол африканской страны в России Чам Угала Урят, передает РИА Новости.

По его словам, если Россия начнет поставки автомобилей на эфиопский рынок, то выйти в соседние страны ей будет намного проще. Дипломат пообещал «АвтоВАЗу» поддержку в случае, если производитель примет решение о сотрудничестве.

Таким образом Чам Угала Урят подтвердил слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова о переговорах по организации экспорта и сборки Lada с Эфиопией. На выставке «Иннопром» топ-менеджер указал, что видит большой потенциал в развитии отношений с Африкой.

Среди других потенциальных партнеров Соколов назвал Египет, Алжир, Нигерию, Гану, а также Вьетнам и ближневосточные страны — Иран, Турцию, ОАЭ, Оман и Сирию.

Также в кулуарах выставки президент «АвтоВАЗа» признал, что ослабление рубля скажется на стоимости автомобилей Lada. Оценить рост цен он отказался, так как в каждом случае это вопрос отношений с конкретным поставщиком импортных комплектующих и компонентов.

Одной из проблем автозавода остается дефицит рабочей силы на предприятии в Тольятти. В июне представитель компании встретился с руководством УФСИН Самарской области, они обсудили возможности привлечения к труду заключенных, отбывающих наказание в регионе.