Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:02, 19 июля 2023Экономика

Эфиопия подтвердила переговоры о сборке Lada в Африке

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят подтвердил переговоры о сборке Lada в Африке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Власти Эфиопии прилагают все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в развитие национальной экономики, в том числе страна была бы рада развивать сотрудничество с «АвтоВАЗом». Об этом заявил посол африканской страны в России Чам Угала Урят, передает РИА Новости.

По его словам, если Россия начнет поставки автомобилей на эфиопский рынок, то выйти в соседние страны ей будет намного проще. Дипломат пообещал «АвтоВАЗу» поддержку в случае, если производитель примет решение о сотрудничестве.

Таким образом Чам Угала Урят подтвердил слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова о переговорах по организации экспорта и сборки Lada с Эфиопией. На выставке «Иннопром» топ-менеджер указал, что видит большой потенциал в развитии отношений с Африкой.

Среди других потенциальных партнеров Соколов назвал Египет, Алжир, Нигерию, Гану, а также Вьетнам и ближневосточные страны — Иран, Турцию, ОАЭ, Оман и Сирию.

Также в кулуарах выставки президент «АвтоВАЗа» признал, что ослабление рубля скажется на стоимости автомобилей Lada. Оценить рост цен он отказался, так как в каждом случае это вопрос отношений с конкретным поставщиком импортных комплектующих и компонентов.

Одной из проблем автозавода остается дефицит рабочей силы на предприятии в Тольятти. В июне представитель компании встретился с руководством УФСИН Самарской области, они обсудили возможности привлечения к труду заключенных, отбывающих наказание в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ в Одессе

    В Москве после ливней открыли парки и зоопарк

    Блогерша осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике

    Министр спорта осудил заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

    Уехавшая рожать в Лос-Анджелес блогерша назвала минусы США

    Глава МИД Германии предложила альтернативу зерновой сделке

    Массовое повреждение машин из-за непогоды в Москве попало на видео

    В России ответили на обвинения Украины в ударе по инфраструктуре зерновой сделки

    Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

    Матыцин высказался о требованиях подписать декларации о нейтралитете для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости