Россиянам объяснили смысл списания долгов Африке на 20 миллиардов

Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что долги Африки были эфемерными и невозвратными, зато сейчас появилось много новых возможностей для России. «Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки», — подчеркнул Песков.

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По его словам, африканские долги перед Россией тормозили развитие сотрудничества. В целом же шаг России свидетельствует о взаимовыгодном и прагматичном подходе к ведению торгово-экономических связей. Кроме того, Песков заверил, что прощение Африке 20 миллиардов долларов — давнее решение, а не «результат последних нескольких дней».

23 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов. Ранее глава государства сообщил, что остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие».

«Долг в обмен на развитие» означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке.

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