Россия даст денег Африке после списания долгов на миллиарды долларов

В рамках форума «Россия — Африка», который проходит в эти дни в Сочи, российские компании и ряд стран континента подписали соглашение о механизме финансовой поддержки торговых сделок. Оно предусматривает выдачу кредитов на покупку российских товаров, сообщает ТАСС.

Участниками четырехстороннего соглашения объемом пять миллиардов долларов выступили Российский экспортный центр (РЭЦ), Сбербанк, ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP.

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Как отметили в РЭЦ, механизм поможет увеличить поставки российских товаров в такие страны, как Ангола, Эфиопия, Мозамбик и Зимбабве. Всего предполагается задействовать не менее десяти стран, что позволит «открыть торговый коридор на африканский континент» и закрепиться на одном из «перспективных и динамично развивающихся мировых рынков». Гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что речь идет о «высокотехнологичном экспорте».

Как сообщает Bloomberg, в проекте российского бюджета запланировано выделение шести миллиардов долларов на займы иностранным государствам и компаниям. Это самый высокий уровень за всю историю страны. Замминистра финансов Сергей Сторчак объяснил, что деньги пойдут на стимулирование несырьевого экспорта.

Форум «Россия — Африка» проходит под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В своем выступлении российский лидер указал, что Москва списала африканским странам более 20 миллиардов долларов долгов. Ранее он обещал, что вскоре будут списаны 163,6 миллиона оставшегося долга Эфиопии.

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