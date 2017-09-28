Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов

Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с гвинейским коллегой Альфой Конде, передает в четверг, 28 сентября, «Интерфакс».

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов долларов», — сказал глава государства. Он не уточнил, за какой период государствам «простили» такую сумму.

Путин добавил, что в 2016 году Россия выделила для стран Африки по каналам Всемирной продовольственной организации 5 миллионов долларов.

Материалы по теме Так вышло Чьи долги Россия выплачивала четверть века

В августе сообщалось, что Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР — перед Боснией и Герцеговиной. Это было сделано единовременным платежом в 125,2 миллиона долларов. До этого Москва полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом, расплатилась с Чехией, Черногорией и Финляндией, а в 2000-м выплатила царский долг перед Францией.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.