Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов

Министры финансов России и Киргизии подписали протокол, предусматривающий списание долга Бишкека перед Москвой по ранее предоставленным кредитам на 240 миллионов долларов. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Интерфакс».

Глава киргизского Минфина Адылбек Касымалиев отметил, что после вступления в силу протокола, который предстоит еще рассматривать парламентам обоих государств, у республики не будет долга перед Россией. Списание задолженности проводится Россией в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

Документ подписан в ходе визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Россию. За последние 11 лет Москва списала Бишкеку более 703 миллионов долларов внешнего долга.

Соглашение об урегулировании задолженности было заключено в 2012 году, протокол относится к этому документу. О планах по аннулированию задолженности Киргизии сообщалось в мае.