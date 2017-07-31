Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Документ опубликован в понедельник, 31 июля, на сайте Кремля.

Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллекторами напрямую. ФЗВ обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.

Кроме того, заемщик получает возможность обратиться в ФЗВ с просьбой о реструктуризации долга. Фонд может принять решение о списании кредита, если для этого есть основания.

Документ был принят Госдумой 19 июля. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что закон затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.