Комитет Госдумы одобрил обнуление взятых крымчанами украинских кредитов

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, согласно которым власти Крыма и Севастополя смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает РИА Новости.
Законопроект о взаимодействии крымчан и кредитных организаций Украины рассматривается во втором чтении. Он расширяет возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) по реструктуризации задолженности жителей республики.
Поправки предусматривают наделение Госсовета Крыма полномочиями по списанию долга с граждан, отметил глава региона Сергей Аксенов. Благодаря этому станет возможным списание кредитов до пяти миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами.
По словам Аксенова, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего закона.
После вхождения Крыма в состав России кредитные организации Украины свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе — по возврату вкладов.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита и называет эти территории оккупированными. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права.