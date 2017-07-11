Комитет Госдумы одобрил обнуление взятых крымчанами украинских кредитов

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, согласно которым власти Крыма и Севастополя смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает РИА Новости.

Законопроект о взаимодействии крымчан и кредитных организаций Украины рассматривается во втором чтении. Он расширяет возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) по реструктуризации задолженности жителей республики.

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Поправки предусматривают наделение Госсовета Крыма полномочиями по списанию долга с граждан, отметил глава региона Сергей Аксенов. Благодаря этому станет возможным списание кредитов до пяти миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами.

По словам Аксенова, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего закона.

После вхождения Крыма в состав России кредитные организации Украины свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе — по возврату вкладов.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита и называет эти территории оккупированными. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права.