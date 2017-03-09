Почти 15 тысяч крымчан остались без компенсаций за вклады в украинских банках

Около 15 тысяч жителей Крыма сталкиваются с проблемами при получении компенсаций за вклады в украинских банках из-за отсутствия необходимых документов. Такие данные озвучил в Госсовете РК глава парламентского комитета по законодательству Сергея Трофимова, передает «Крыминформ», в четверг, 9 марта.

По словам Трофимова, вопрос уже поднимался в Минфине России при участии Центробанка, Агентства по страхованию вкладов и Фонда защиты вкладчиков. «Нам удалось найти понимание со стороны федерального руководства и, возможно, уже скоро будут разработаны конкретные механизмы по выплате средств крымчанам, оказавшимся в подобной ситуации», — сказал чиновник.

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После вхождения Крыма в состав России банки Украины отказались выплачивать депозиты гражданам республики. Больше всего пострадали клиенты «Приватбанка», ранее принадлежавшему украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи депозиты не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков.

Процедуру компенсационных выплат жителям полуострова, у которых остались более крупные вложения начали в феврале прошлого года. Часть средств на эти выплаты берется от продажи части национализированного имущества Коломойского.

В середине января 2017-го глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить возврат средств жителям региона из числа обманутых вкладчиков украинских банков. По его словам, в текущем году планируется продать имущества на общую сумму 2 миллиарда рублей, которые направят инвесторам. В прошлом году было реализовано шесть объектов имущества Коломойского на общую сумму 1,5 миллиарда рублей — все средства ушли в Фонд защиты вкладчиков и уже переданы людям.

уточняет РИА Новости.