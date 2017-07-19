Дума приняла закон о защите должников-крымчан от украинских банков

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об уточнении правил погашения задолженности заемщиков-крымчан перед украинскими банками. Об этом в среду, 19 июля, сообщает РИА Новости.

По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму коллекторов, которые, перекупив долги у украинских банков, начали взимать их у местного населения и предприятий.

Согласно законопроекту, заемщик имеет право обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую. Все процедуры по взаимоотношениям ФЗВ и заемщиков будут определяться на уровне Крыма и Севастополя. АСВ должно перечислить фонду 1,5 миллиарда рублей для осуществления деятельности.

Материалы по теме Возвращение на карты Как Крым за два года вошел в банковскую систему и экономику России

11 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, согласно которым власти Крыма и Севастополя смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками.

После вхождения Крыма в состав России кредитные организации Украины свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита и называет эти территории оккупированными. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права.