Крымчанам простят долги перед банками Украины на сумму до 5 миллионов рублей

Принятый Госдумой законопроект о правилах погашения крымчанами долгов перед банками Украины затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей. Об этом в среду, 19 июля, в своем Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

«Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч крымчан (с учетом членов семей вкладчиков). После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до пяти миллионов рублей», — отметил Аксенов.

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Он добавил, что коллекторы не смогут взыскивать долги у крымчан по кредитам, выданным украинскими банками. Кроме того, прекратятся исполнительные производства и будут сняты аресты с имущества должников. «Это правильно и справедливо как с юридической, так и с моральной точки зрения», — сказал глава Крыма.

Ранее 19 июля Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об уточнении правил погашения задолженности заемщиков-крымчан перед украинскими банками. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года кредитные организации Украины свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов.